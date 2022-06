Résultat de la législative à Seebach : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Avec 44,28% des votes, la candidature Divers droite s'est imposée à Seebach lors du 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 18,52% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National ramasse 14,14% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Seebach est dorénavant connu. Anne Sander a engrangé 44% des voix. Elle est suivie par Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 19% et 14% des votes. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Bas-Rhin atteint 56%. Ces chiffres ne traduisent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin : 100 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens demeurant à Seebach (Bas-Rhin) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 30,5% des voix au premier tour à Seebach, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30,4% et 9,4% des voix. Le choix des habitants de Seebach était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (53,5% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,5% des voix.