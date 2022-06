Résultat des législatives à Seebach - Election 2022 (67160) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens demeurant à Seebach (Bas-Rhin) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 30,5% des voix au premier tour à Seebach, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 30,4% et 9,4% des voix. Le choix des habitants de Seebach était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (53,5% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,5% des voix.