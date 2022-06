Résultat de la législative à Senlis : en direct

En direct

18:50 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Senlis ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Senlis comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 14,67% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,66% et 0,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement viser 20,11% à Senlis pour ces légilsatives.

16:30 - À Senlis, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La dernière présidentielle, à Senlis, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,83% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 20,94%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,67% et Éric Zemmour à 11,35%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% des suffrages dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront sans doute ce décor lors des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Senlis, le chiffre clé de ces élections législatives demeure la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Senlis ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,58% au niveau de la commune, à comparer avec une participation de 73,91% au premier tour, ce qui représentait 7 826 personnes. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple capable de bénéficier à l'abstention à Senlis.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Senlis en 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des scrutins précédents, les 15 524 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des législatives, sur les 10 727 personnes en âge de voter à Senlis, 48,55% avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 44,89% au round numéro deux.