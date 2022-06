Résultat de la législative à Septèmes-les-Vallons : en direct

En direct

18:51 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Septèmes-les-Vallons ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Septèmes-les-Vallons. Les conversions des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,96% et 1,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 29,66% à Septèmes-les-Vallons pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Septèmes-les-Vallons ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Septèmes-les-Vallons dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Au dernier scrutin présidentiel, à Septèmes-les-Vallons, Marine Le Pen finissait en première position avec 31,52% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,69%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 15,99% et Éric Zemmour à 9,53%.

14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Septèmes-les-Vallons À Septèmes-les-Vallons, le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. L'inflation qui plombe les finances des ménages cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont capables de modifier les décisions que prendront les électeurs de Septèmes-les-Vallons. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,09% dans la ville, à comparer avec une participation de 74,4% au premier tour, c'est-à-dire 6 120 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Septèmes-les-Vallons ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, pendant les législatives, parmi les 8 579 personnes en âge de voter à Septèmes-les-Vallons, 68,8% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 54,72% au deuxième round.