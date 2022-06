Résultat de la législative à Serémange-Erzange : en direct

19:22 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Serémange-Erzange ?

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Serémange-Erzange. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,78% et 1,3% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 30,48% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.