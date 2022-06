Résultat des législatives à Sérézin-du-Rhône - Election 2022 (69360) [PUBLIE]

12/06/22 22:35

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Sérézin-du-Rhône. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 2065 citoyens de la 11ème circonscription du Rhône et demeurant à Sérézin-du-Rhône. Jean-Luc Fugit a effectivement engrangé 37% des voix. Il devance Michel Dulac (Rassemblement National) et Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 21% et 19% des voix. Reste encore à déterminer si les citoyens des 37 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Sérézin-du-Rhône. L'abstention représente 50% des habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 11ème circonscription du Rhône (1 023 non-votants).

Au cours des dernières années, les 2 739 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 49,67% au premier tour dans la commune à Sérézin-du-Rhône. Le taux de participation était de 43,05% pour le second round. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.

L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Sérézin-du-Rhône. Le conflit russo-ukrainien ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières sont notamment capables d'impacter le taux de participation à Sérézin-du-Rhône (69360). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 80,51% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 82,85% au premier tour, soit 1 700 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Sérézin-du-Rhône, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 16,03% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,78% et 1,94% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 22,75% à Sérézin-du-Rhône pour ces élections légilsatives.

Les électeurs de Sérézin-du-Rhône ( Rhône ) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,8% des voix au premier tour à Sérézin-du-Rhône, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,2% et 16,0% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Sérézin-du-Rhône avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 60,6% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39,4% des voix. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?