Résultat de la législative à Sèvres : en direct

En direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Sèvres ? Avec 42,53% des suffrages exprimés, à Sèvres, Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 20,59%, au-dessus de Valérie Pécresse à 8,5% et Yannick Jadot à 7,74%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement infléchir la situation et donc le résultat des législatives à Sèvres au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Sèvres ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Sèvres ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 22,01% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,42% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur l'économie mondiale pourraient en effet impacter la participation à Sèvres (92310).

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Sèvres ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. En 2017, pendant les législatives, parmi les 15 144 personnes en âge de voter à Sèvres, 58,12% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 48,57% au second tour.