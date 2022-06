Résultat de la législative à Soucieu-en-Jarrest : en direct

19:23 - Quel score pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Soucieu-en-Jarrest ?

Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces élections législatives, à Soucieu-en-Jarrest comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait atteint 16,37% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,97% et 1,45% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total théorique de 23,79% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.