Résultat de la législative à Souillac : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat à Souillac pour la Nupes ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Souillac comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait obtenu 23,78% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,88% et 1,77% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 28,43% à Souillac pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Souillac ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des derniers jours se répéteront certainement à Souillac dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors du dernier rendez-vous présidentiel à Souillac avec 28,13% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 23,78%, devançant Marine Le Pen à 20,84% et Éric Zemmour à 5,71%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Souillac ? L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention à Souillac. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à faire avant tout gagner le pourcentage d'abstention à Souillac. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 384 personnes en âge de voter dans la localité, 72,0% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 72,9% au premier tour, soit 1 738 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Souillac quel était le taux de l'abstention à Souillac en 2017 ? Au cours des consultations politiques passées, les 3 597 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 55,04% au premier tour au niveau de Souillac. L'abstention était de 47,99% pour le second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.