Résultat de la législative à Stains : en direct

18:51 - Quel résultat à Stains pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si le premier tour de la présidentielle s'était bornée à Stains, le candidat insoumis ayant obtenu 60,2% des suffrages dans la cité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,04% et 0,57% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 61,81% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - À Stains, des sondages aussi parlants ? Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote au dernier scrutin présidentiel à Stains avec 60,2% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 15,93%, surclassant Marine Le Pen à 12,13% et Éric Zemmour à 3,21%. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives à Stains ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Stains À Stains, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 50,86% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au vote. La participation était de 60,94% au premier tour, soit 10 480 personnes. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres détourner les électeurs de Stains des bureaux de vote.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives 2022 à Stains ? L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 27,53% des inscrits sur les listes électorales de Stains s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 26,3% au second round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.