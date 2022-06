Résultat de la législative à Surbourg : 2e tour en direct

18:55 - La Nupes transparente dans la ville il y a 7 jours

Le nombre de votants de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon reste une des énigmes de ces élections législatives dans toute la France. Son représentant avait atteint 11,79% des suffrages à Surbourg il y a 7 jours. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 11,27%, 3,69%, 1,2% et 0,4% le 10 avril. Ce sont donc 16,56% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Surbourg.