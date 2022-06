Résultat de la législative à Talant : en direct

En direct

18:49 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Talant ? Dans les 9 bureaux de vote de Talant, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait obtenu 20,05% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,58% et 1,61% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 27,24% pour la Nupes pour ces législatives à Talant.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Talant ? À Talant, Emmanuel Macron se propulsait à la première position de la dernière présidentielle avec 35,48% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,05%. On trouvait plus loin, avec 15,21%, Marine Le Pen et enfin, à 8,71%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives à Talant au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Talant ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Talant. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, 24,85% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,02% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Talant ? Comment votent généralement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 50,97% des personnes aptes à participer à une élection à Talant avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 44,26% pour le tour deux. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.