Résultat des législatives 2024 à Fontaine-lès-Dijon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique des législatives à Fontaine-lès-Dijon

En pleine campagne électorale législative, Fontaine-lès-Dijon est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 32,47% de cadres pour 8 847 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 751 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 14,12% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 35,07% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 253 résidents étrangers, Fontaine-lès-Dijon se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 7,93%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 549 €/an. Pour finir, à Fontaine-lès-Dijon, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.