En direct

19:58 - Quel résultat à Talensac pour le bloc LFI-PS-EELV ? Les votants de Talensac avaient accordé 18,32% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re manche de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,89% et 2,17% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 27,38% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - À Talensac, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Avec 37,39% des suffrages, au 1er tour à Talensac, Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 19,63%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,32% et Yannick Jadot à 6,89%. Les indications nationales des derniers jours viendront certainement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives à Talensac au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Talensac Le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères clés du scrutin législatif 2022 à Talensac. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, seraient de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Talensac (35160). Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,75% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 19,8% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Talensac va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 1 928 électeurs de Talensac avaient participé au vote au premier tour (soit 53,68%), contre une participation de 41,03% pour le tour deux.