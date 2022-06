En direct

19:53 - Pour la Nupes, les 14,41% de Mélenchon à Taluyers observés Les votants de Taluyers avaient livré 14,41% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,78% et 1,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,33% à gauche de l'échiquier, sans compter les voix Mélenchon.

16:30 - À Taluyers, des sondages aussi convaincants qu'en France ? La majorité a vu son résultat chuter à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Taluyers au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Lors de la dernière élection, à Taluyers, Emmanuel Macron avait terminé en première position avec 34,72% des voix, devant Marine Le Pen à 22,73%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 14,41% et Éric Zemmour à 9,63%. Mais en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Taluyers ? Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères importants du scrutin législatif à Taluyers. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Taluyers (69440). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 987 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,69% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 17,31% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Taluyers en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 51,07% des inscrits sur les listes électorales de Taluyers avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 44,58% au deuxième round.