Résultat de la législative à Tarascon : en direct

En direct

18:48 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Tarascon ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Tarascon comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait cumulé 23,86% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,41% et 1,05% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 3,46% à gauche, sans compter les voix Mélenchon.

16:30 - À Tarascon, des sondages tout aussi pertinents ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance à Tarascon au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Tarascon, Marine Le Pen achevait la course en première position au premier tour de la présidentielle avec 33,52% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,86%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 15,91% et Éric Zemmour avec 11,31%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Tarascon ? À Tarascon, l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 8 769 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 72,87% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 73,46% au premier tour, c'est-à-dire 6 442 personnes. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont par exemple en mesure de faire baisser la participation à Tarascon.

11:30 - À Tarascon, l'abstention va-t-elle encore monter lors des élections législatives 2022 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 15 333 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes législatives, 9 698 électeurs de Tarascon s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 44,97%), contre une participation de 43,46% au second tour.