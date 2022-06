Résultat des législatives à Tencin - 2e tour élection 2022 (38570) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Tencin

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Tencin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de l'Isère

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tencin Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale - 51,04% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 48,96% Participation au scrutin Circonscription Tencin Taux de participation - 37,26% Taux d'abstention - 62,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 4,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,59% Nombre de votants - 506

L'élection législative s'achève à Tencin avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. Au sein de la 5ème circonscription de l'Isère, les habitants de Tencin ont choisi le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 64 autres communes qui lui sont rattachées. Dans la localité, Jérémie Iordanoff a obtenu 51.04% des votes. Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient pour sa part 48.96% des votes. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est désormais fixé à 2024 : il concernera le résultat des élections européennes à Tencin . Le niveau de la participation s'élève à 37.26% des électeurs inscrits sur les registres électoraux de la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tencin Jérémie Iordanoff (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 27,98% Florence Jay (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 26,90% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 25,09% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 4,87% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 4,69% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,89% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,17% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 3,25% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 1,26% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,72% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,18% Participation au scrutin Circonscription Tencin Taux de participation 51,92% 41,90% Taux d'abstention 48,08% 58,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 2,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,18% Nombre de votants 55 054 569

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Tencin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Tencin. En direct 18:46 - Une première place à Tencin pour la coalition de gauche pour ces législatives Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Tencin, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e volet des législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure ce dimanche. Ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 19,38%, 5,29%, 1,23% et 2,93% en avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 28,83% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Tencin. 15:30 - À Tencin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première position A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone cachent parfois des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Tencin. Dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour, les citoyens de Tencin ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 27,98% des bulletins de vote. Elle a coiffé au poteau les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 26,9% et 25,09% des votes. 13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Tencin à l'occasion des législatives 2022 ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1338 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,1% étaient allés voter. Le taux de participation était de 80,94% au premier tour, c'est-à-dire 1083 personnes. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Dimanche dernier, 58,1% des personnes aptes à voter à Tencin avaient boudé les urnes. 10:30 - Les élections sont sur les rails à Tencin ! A quelle heure ferme le bureau de vote ? C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Tencin, avec la seconde manche en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les finalistes qui s'opposent pour devenir député. Les 1338 habitants de Tencin ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (1 Mairie).

Législatives 2022 à Tencin : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29% des voix au premier tour à Tencin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 19% des voix. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%). En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Tencin (38570) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.