Résultat des législatives 2024 à Lumbin (38660) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Lumbin, quels sont les scénarios de reports des voix pour la gauche ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau du pays lors du 1er tour des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Lumbin, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 34,12% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une hausse en comparaison des 30,91% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 45,38% à l'époque.

20:58 - Quel score pour le Rassemblement national lors du second tour à Lumbin ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très commenté. La progression du RN est déjà puissante à Lumbin entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (13,88%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,88%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Suffisant pour acter un ancrage durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage au second tour Jeter un œil sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Lumbin, déjà couverte par la 5ème circonscription de l'Isère, avait en revanche vu le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 36,98%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 13,88%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Florence Jay (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 54,62%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,38%.

20:05 - Une gauche encore favorite ce dimanche ? Selon les dernières projections publiées dès la fin du premier tour, l'alliance RN-LR serait susceptible de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de la gauche devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité maintiendraient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin, les habitants de Lumbin ont placé en tête Jérémie Iordanoff (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 34,12% des suffrages. Frédérique Schreiber (Rassemblement National) récupérait 28,88%. Ensuite, Jean-Charles Colas-Roy (Majorité présidentielle) captait 23,19% des votants. C'est aussi Jérémie Iordanoff qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de l'Isère, avec cette fois 36,42%, devant Frédérique Schreiber avec 30,8% et Jean-Charles Colas-Roy avec 20,53%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Lumbin lors des derniers scrutins Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux passés. En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Lumbin s'est réduite, atteignant 22,14%. A l'occasion du dernier scrutin européen, parmi les 1 777 personnes en âge de voter à Lumbin, 37,87% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 42,57% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Lumbin lors du second tour des législatives ? À Lumbin, l'un des facteurs cruciaux des législatives est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Le taux de participation à Lumbin pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 77,86%, dimanche dernier. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 728 personnes en âge de voter au sein de la localité, 83,62% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,73% au second tour, c'est-à-dire 1 344 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,38% au premier tour. Au deuxième tour, 49,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Lumbin ?

17:29 - Lumbin : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Lumbin, les élections sont en cours. Avec ses 32,03% de cadres pour 2 165 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 160 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 101 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (92,48%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,63% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,88%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 46 277 € par an. En conclusion, à Lumbin, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.