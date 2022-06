Résultat des législatives à Tencin - Election 2022 (38570) [PUBLIE]

12/06/22 22:47

Résultat des législatives 2022 à Tencin

Le résultat des élections législatives 2022 à Tencin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère

Le résultat de l' élection législative à Tencin est à présent officiel. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de votes parmi les 1358 habitants de Tencin votant dans la 5ème circonscription de l'Isère. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 64 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Tencin. Au sein de la commune, Jérémie Iordanoff a engrangé 28% des voix. En deuxième position, Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 27% des suffrages. De son côté, Jérôme Santana (Rassemblement National) décroche 25% des voix. La participation représente 42% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour la 5ème circonscription de l'Isère.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tencin Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 27,98% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 26,90% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 25,09% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 4,87% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 4,69% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,89% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,17% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 3,25% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 1,26% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,72% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,18% Participation au scrutin Circonscription Tencin Taux de participation 51,92% 41,90% Taux d'abstention 48,08% 58,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 2,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,18% Nombre de votants 55 054 569

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tencin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:09 - Quel résultat aux législatives de Tencin pour le bloc LFI-PS-EELV ? Les votants de Tencin avaient accordé 19,38% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,29% et 1,23% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 25,9% à Tencin pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Tencin ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Tencin. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Tencin cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,54% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 25,14%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,38% et Éric Zemmour à 6,43%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Tencin L'un des critères forts de ces élections législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation à Tencin. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages seraient en mesure d'éloigner les habitants de Tencin des bureaux de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 338 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,9% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,06% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - À Tencin, le score de la participation aux législatives 2022 sera un élément décisif L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, 68,31% des personnes en âge de voter à Tencin avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 56,02% pour le round deux. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les citoyens de Tencin ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne 11 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans l'unique circonscription de Tencin ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 1338 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans le bureau de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette 1re étape.

Législatives 2022 à Tencin : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29% des voix au premier tour à Tencin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 19% des voix. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%). En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Tencin (38570) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.