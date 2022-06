Résultat de la législative à Terrasson-Lavilledieu : en direct

En direct

18:57 - Quel résultat à Terrasson-Lavilledieu pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 22,96% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Terrasson-Lavilledieu le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,13% et 2,39% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 28,48% à Terrasson-Lavilledieu pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Terrasson-Lavilledieu ? Lors de la dernière élection, à Terrasson-Lavilledieu, Marine Le Pen figurait à la meilleure place avec 26,47% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,96%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, en troisième position à 21,87% et Éric Zemmour à 6,55%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement remettre en question la donne lors des législatives à Terrasson-Lavilledieu ce dimanche. Pour rappel la majorité a vu son score reculer à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - À Terrasson-Lavilledieu, le chiffre clé de ces élections législatives reste l'abstention À Terrasson-Lavilledieu, l'un des facteurs clés de ces législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à détourner les électeurs de Terrasson-Lavilledieu (24120) des bureaux de vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 281 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 28,28% étaient restées chez elles. L'abstention était de 25,2% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Terrasson-Lavilledieu en 2017 ? Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, à l'occasion des élections législatives, parmi les 4 095 personnes en âge de voter à Terrasson-Lavilledieu, 54,87% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 48,72% pour le dernier round.