Résultat des législatives 2024 à Cublac (19520) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Cublac, que vont trancher les supporters de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,4% des bulletins à Cublac. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'époustouflante évolution du RN à Cublac Le résultat du RN sera l'enseignement majeur pour ces législatives à l'échelle locale, comme au niveau national. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Frédérique Meunier (Les Républicains) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Cublac Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Cublac, contrairement à 2022 ? Les législatives avaient aussi abouti à un joli démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Cublac. On retrouvait en effet Valéry Elophe au sommet au premier tour, avec 29,29% dans la ville. Frédérique Meunier (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,09%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,91%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Cublac A en croire les études des instituts de sondages dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'extrême droite pourrait s'assurer pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des particularités locales. Le 30 juin, les habitants de Cublac ont plébiscité Valéry Elophe (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 46,89% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Frédérique Meunier (Les Républicains) et Amandine Dewaele (Front populaire) avec respectivement 27,43% et 23,4% des votants. C'est aussi Valéry Elophe qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 36,28%, devant Frédérique Meunier avec 35,04% et Amandine Dewaele avec 26,63%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Cublac ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des consultations démocratiques antérieures ? Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Cublac a atteint 71,32%, surpassant celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 1 416 électeurs de Cublac avaient effectivement pris part au scrutin (soit 59,89%). Le taux de participation était de 57,31% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 71,32% de participation lors de la première étape des élections législatives 2024 à Cublac À Cublac, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Le taux de votants à Cublac pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 71,32%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 56,85% au premier tour. Au deuxième tour, 52,45% des votants se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,29% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,97% au second tour, ce qui représentait 1 053 personnes.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Cublac Quel portrait faire de Cublac, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 726 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 90 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,12%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,38% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 38,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 519,48 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Pour finir, à Cublac, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.