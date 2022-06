Résultat de la législative à Theys : en direct

À Theys, l'une des clés de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles sont de nature à relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Theys (38570). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,4% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 15,34% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Theys ?

L'étude des derniers scrutins permet de comprendre le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 1 625 inscrits sur les listes électorales à Theys, 59,14% avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 46,95% pour le deuxième round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.