Résultat des législatives à Thonon-les-Bains - Election 2022 (74200) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Thonon-les-Bains. Au sein de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, les 23978 citoyens de Thonon-les-Bains ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie s'élève à 58%. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Thonon-les-Bains. Les citoyens de 59 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Odile Martin-Cocher a effectivement rassemblé 27% des votes à l'échelle de la ville. Anne-Cécile Violland (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jessica Terreni (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 25% et 14% des votes.

Quel candidat installeront en pole position des résultats des élections législatives les 36 383 personnes habitant à Thonon-les-Bains à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 29% des voix au premier tour à Thonon-les-Bains. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 19% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Thonon-les-Bains avec 64% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 36% des voix.