En direct

18:59 - Quel résultat à Thorigné-Fouillard pour le bloc de gauche ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Thorigné-Fouillard comme dans toute la France. Cet électorat représentait 22,65% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 8,92% et 3,19% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 34,76% à Thorigné-Fouillard pour ces légilsatives.

16:30 - À Thorigné-Fouillard, des sondages tout aussi parlants ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces tendances nationales des derniers jours se répercuteront sans doute sur les législatives à Thorigné-Fouillard. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 39,37% des voix à Thorigné-Fouillard, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% en France. La candidate du FN avait atteint 9,59% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,65% (contre 21,95%).

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Thorigné-Fouillard ? À Thorigné-Fouillard, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'abstention. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine pourrait entre autres favoriser l'abstention à Thorigné-Fouillard. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 82,19% au premier tour, soit 5 165 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - À Thorigné-Fouillard quels étaient les chiffres de l'abstention à Thorigné-Fouillard en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, parmi les 6 183 personnes en âge de voter à Thorigné-Fouillard, 51,67% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 37,3% au deuxième tour.