Résultat de la législative à Thouars : en direct

En direct

18:54 - Du côté de la gauche, les 17,86% de Jean-Luc Mélenchon à Thouars font saliver Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Thouars comme dans toute la France. Le député de Marseille avait cumulé 17,86% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,71% et 2,27% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 23,84% à Thouars pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Thouars, des sondages aussi convaincants qu'en France ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Thouars dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors de la dernière élection, à Thouars, Emmanuel Macron terminait en tête avec 31,33% des voix, devant Marine Le Pen à 27,02%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 17,86% et Éric Zemmour à 4,27%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Thouars L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention à Thouars. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 28,58% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - La participation à Thouars peut-elle encore baisser aux élections législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 14 275 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 60,25% au premier tour dans la commune à Thouars, contre un taux d'abstention de 52,01% pour le deuxième round.