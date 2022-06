En direct

18:59 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Thue et Mue ? Dans les 7 bureaux de vote de Thue et Mue, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 18,56% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,61% et 2,01% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,62% du côté des électeurs de gauche, score de Mélenchon exclu.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Thue et Mue ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces indications des dernières semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Thue et Mue au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or le président avait obtenu 35,15% des voix à Thue et Mue, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN cumulait 20,52% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,56% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Thue et Mue ? À Thue et Mue, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. La peur d'un retour du covid ainsi que ses retombées sur la santé publique et l'économie française sont de nature à impacter le taux de participation à Thue et Mue. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,6% des électeurs de l'agglomération, contre une participation de 80,57% au premier tour, c'est-à-dire 3 729 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Le score de l'abstention aux législatives, un élément décisif à Thue et Mue ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 56,9% des électeurs de Thue et Mue avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,55% pour le second round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.