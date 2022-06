19:36 - Du côté de la Nupes, les 21,15% de Mélenchon à Tinténiac convoités

Dans les 3 bureaux de vote de Tinténiac, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 21,15% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,04% et 2,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 31,41% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.