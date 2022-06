Résultat de la législative à Toulouse : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Toulouse dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 11:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Toulouse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Toulouse. En direct 11:05 - On peut voter jusqu'à 20 heures pour ces législatives 2022 Bonjour et bienvenue sur cette page sur la 2e étape des législatives à Toulouse. 5 circonscriptions recouvrent la commune et rassemblent les finalistes pour ce second tour d'élection, ce dimanche 19 juin 2022. Les bureaux de vote vont fermer leurs portes à 20 heures ce soir, un horaire décalé pour permettre au plus grand nombre d'électeurs de venir voter.

Résultats des législatives 2022 à Toulouse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Toulouse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Pierre Baudis Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hadrien Clouet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Jean-Luc Lagleize Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anne Stambach-Terrenoir Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Agathe Roby Nouvelle union populaire écologique et sociale Corinne Vignon Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste François Piquemal Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Claire Constans Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Christine Arrighi Nouvelle union populaire écologique et sociale Sandrine Mörch Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Toulouse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Toulouse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse Hadrien Clouet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,79% 45,15% Pierre Baudis (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,05% 26,85% Cathy Marsal Rassemblement National 9,75% 7,07% Pierre Nicolas Bapt Parti radical de gauche 7,13% 6,54% Aude Battistella Reconquête ! 4,70% 4,26% Oscar Castillo-Mendegris Les Républicains 3,73% 3,92% Evelyne Boujat Régionaliste 3,03% 2,70% Jacques Rocca Divers centre 1,69% 1,54% Benjamin Combes Ecologistes 1,42% 1,34% Olivier Le Penven Divers extrême gauche 0,71% 0,64% Georges Picard Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation 53,00% 53,42% Taux d'abstention 47,00% 46,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91% 0,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,43% Nombre de votants 44 504 28 624

L'abstention parmi les électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour la 1ère circonscription de la Haute-Garonne s'établit à 47%, ce qui représente 24 956 non-votants. Hadrien Clouet a collecté 45% des voix à l'échelle de la ville. En 2e place, Pierre Baudis (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 27% des votes. A la 3e place, Cathy Marsal (Rassemblement National) ramasse 7% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 4 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Toulouse.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse Anne Stambach-Terrenoir (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,25% 49,18% Jean-Luc Lagleize (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,81% 23,08% Sonia Teychene Rassemblement National 13,12% 9,05% Gilles Joviado Divers gauche 6,95% 5,00% Christine Gennaro-Saint Les Républicains 5,75% 4,41% Pauline Lorans Reconquête ! 4,34% 3,57% Nicolas Karasiak Ecologistes 1,53% 1,53% Charles Campo Droite souverainiste 1,04% 0,99% Clotilde Barthélémy Divers extrême gauche 0,79% 0,92% Catherine Cathala Ecologistes 0,77% 0,67% Laurent Bales Régionaliste 0,64% 0,64% Pierre Martin Divers 0,55% 0,59% Adeline Guibert Divers gauche 0,45% 0,38% Estelle de Tournadre Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation 53,44% 49,91% Taux d'abstention 46,56% 50,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,49% Nombre de votants 56 279 26 061

La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 52220 citoyens votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne habitant à Toulouse. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 22 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Toulouse. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne s'élève à 50% (26 061 votants). Anne Stambach-Terrenoir a engrangé 49% des votes. En 2e position, Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 23% des suffrages. Sonia Teychene (Rassemblement National) obtient 9% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse Agathe Roby (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,60% 36,28% Corinne Vignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,27% 26,65% Laurence Arribagé Les Républicains 16,10% 16,94% Stéphanie Alarcon Rassemblement National 8,77% 6,42% Camille Dulon Reconquête ! 4,90% 4,65% Patrice Mur Parti radical de gauche 3,96% 4,02% Benoît Calmels Ecologistes 3,41% 3,28% Clément Sanvisens Ecologistes 0,98% 0,97% Malena Adrada Divers extrême gauche 0,58% 0,51% Olivier de Guyenro Divers droite 0,21% 0,04% David Saforcada Divers gauche 0,21% 0,23% André Michel Lignier Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation 58,36% 57,61% Taux d'abstention 41,64% 42,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,37% Nombre de votants 47 112 28 821

Les 50027 habitants de Toulouse votant dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention s'élève à 42% des électeurs habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne (soit 28 821 votants). Au sein de l'agglomération, Agathe Roby a accumulé 36% des votes. Elle coiffe au poteau Corinne Vignon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurence Arribagé (Les Républicains) qui décrochent dans l'ordre 27% et 17% des suffrages. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne, 15 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse François Piquemal (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 46,54% 46,54% Marie-Claire Constans (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,59% 23,59% Bertrand Serp Les Républicains 8,80% 8,80% Ewa Sadowski Rassemblement National 7,16% 7,16% Fatiha Agag-Boudjahlat Divers gauche 4,78% 4,78% Arthur Cottrel Reconquête ! 4,13% 4,13% Jacme Delmas Régionaliste 1,60% 1,60% Raimon Sabater Ecologistes 1,18% 1,18% Sandrine Lafarge Divers gauche 0,55% 0,55% Anaïs Jalouneix Divers gauche 0,50% 0,50% Patrick Marcireau Divers extrême gauche 0,41% 0,41% Khady-Alberte Sy Divers gauche 0,38% 0,38% Cécile Brandely Divers extrême gauche 0,37% 0,37% Jean-Pierre Carsalade Divers centre 0,01% 0,01% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation 51,86% 51,86% Taux d'abstention 48,14% 48,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,44% Nombre de votants 35 564 35 564

C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de votes auprès des citoyens de Toulouse votant dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 52%, ce qui représente 35 564 votants. François Piquemal a enregistré 47% des suffrages. Marie-Claire Constans (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 24% des suffrages. Quant à lui, Bertrand Serp (Les Républicains) obtient 9% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse Christine Arrighi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,77% 49,03% Sandrine Mörch (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,25% 23,23% Thomas Barkats Rassemblement National 14,22% 7,93% Paul Rümler Divers gauche 4,91% 4,86% Cecile Dufraisse Les Républicains 4,81% 4,88% Jérôme Audisio Reconquête ! 4,60% 3,93% Robert Baud Ecologistes 3,26% 3,05% Juliette Doroy Ecologistes 1,13% 0,95% Henri Martin Divers extrême gauche 1,10% 0,97% Younès Benslimane Divers 0,81% 1,04% Damien Colomina Divers gauche 0,15% 0,14% Chantal Sirugue Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation 51,34% 49,31% Taux d'abstention 48,66% 50,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,53% Nombre de votants 41 399 18 614

À Toulouse, les 37752 électeurs inscrits dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne ont pris parti pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Christine Arrighi a effectivement obtenu 49% des votes. Elle arrive devant Sandrine Mörch (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Thomas Barkats (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 23% et 8% des voix. L'issue finale de la législative au niveau de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne découlera des choix des électeurs des 11 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de la participation s'élève à 49% des habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 18 614 votants.

Législatives 2022 à Toulouse : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 491 942 électeurs de Toulouse (Haute-Garonne) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 37% des votes au premier tour à Toulouse, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et la présidente du RN avaient obtenu 26% et 10% des voix. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 77% des votes face à Marine Le Pen (23%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un candidat de la gauche rassemblée aux législatives ?