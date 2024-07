Résultat des législatives 2024 à Tournefeuille : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Les résidents de Tournefeuille ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 75,94%. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 78,68% des électeurs dans l'agglomération avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 82,1% au premier tour, soit 17 500 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,92% au premier tour et 55,76% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Tournefeuille ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à pousser les électeurs de Tournefeuille à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Tournefeuille : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et la situation socio-économique de Tournefeuille façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,88% de 60 ans et plus. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 38,87%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,87%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,77%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (50,63%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Tournefeuille, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.