Résultat des législatives à Toulouse : les premiers chiffres du 1er tour

En direct

18:42 - Quel résultat aux législatives de Toulouse pour la Nupes ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Toulouse. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,34% et 2,56% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 9,9% à gauche de l'échiquier, et donc 46,83 en comptant les voix de Mélenchon.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Toulouse ? Avec 36,93% des suffrages exprimés, au 1er round à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 26,42%, surclassant Marine Le Pen à 9,54% et Yannick Jadot à 7,34%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être transformer ce paysage et donc le résultat des législatives à Toulouse, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Toulouse À Toulouse, l'un des facteurs déterminants de ces législatives 2022 sera incontestablement le niveau de participation. La guerre en Ukraine pourrait en effet de faire baisser la participation à Toulouse. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 70,51% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,37% au premier tour, ce qui représentait 200 207 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Toulouse quel était le taux de la participation à Toulouse en 2017 ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 48,39% au premier tour dans la commune à Toulouse, contre une participation de 40,91% pour le deuxième tour. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.