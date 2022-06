Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 13,8% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 10 bureaux de vote de Tourouvre au Perche le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,76% et 0,78% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 17,34% à Tourouvre au Perche pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Tourouvre au Perche ?

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Tourouvre au Perche, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,23% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 26,45%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,8% et Éric Zemmour à 8,1%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% des voix en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute transformer cette donne lors des législatives à Tourouvre au Perche ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.