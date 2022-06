Résultat de la législative à Tourrettes-sur-Loup : en direct

En direct

18:59 - Quel résultat aux législatives de Tourrettes-sur-Loup pour le bloc de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,92% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Tourrettes-sur-Loup il y a deux mois. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,4% et 1,6% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 22,92% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Tourrettes-sur-Loup ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Tourrettes-sur-Loup dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité a chuté à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Tourrettes-sur-Loup, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position de la dernière élection avec 31,04% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 21,79%. Arrivaient ensuite, avec 14,92%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,97%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Tourrettes-sur-Loup L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives à Tourrettes-sur-Loup. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français seraient de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Tourrettes-sur-Loup (06140). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 310 personnes en âge de voter dans la localité, 78,58% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,94% au premier tour, ce qui représentait 2 613 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Tourrettes-sur-Loup ? Comment ont voté généralement les électeurs de cette commune lors des consultations politiques passées ? En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 49,98% au premier tour des votants de Tourrettes-sur-Loup, à comparer avec une participation de 45,6% au second round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.