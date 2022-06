En direct

19:43 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Toussieu ? Dans les 2 bureaux de vote de Toussieu, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 10,92% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,29% et 1,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total probable de 17,77% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Toussieu ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Toussieu ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à la dernière élection à Toussieu avec 30,47% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 28,47%, devant Jean-Luc Mélenchon à 10,92% et Éric Zemmour à 9,25%.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Toussieu L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera incontestablement l'abstention à Toussieu. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs de l'essence et du gaz sont en mesure d'éloigner les électeurs de Toussieu des isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,96% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 16,88% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Toussieu, le score de l'abstention lors des législatives 2022 sera un élément important Au fil des dernières années, les 3 156 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 54,17% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Toussieu. L'abstention était de 49,32% pour le round numéro deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.