Résultat de la législative à Trégunc : en direct

12/06/22 18:55

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de cette journée d'élections législatives 2022 à Trégunc, jusqu'à la communication des résultats. Il y a 9 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Trégunc, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle est notamment capable de faire avant tout gagner le camp de l'abstention à Trégunc (29910). Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, 22,83% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 22,39% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à Trégunc avec 30,42% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait deuxième à 20,85%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 19,6% et Yannick Jadot à 6,16%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront peut-être la situation et donc le résultat des législatives à Trégunc ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

Les votants de Trégunc avaient livré 19,6% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,16% et 2,22% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 27,98% à Trégunc pour ces légilsatives.

Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 30,4% des votes au premier tour à Trégunc, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 20,9% et 19,6% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Trégunc avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 63,8% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 36,2% des votes. Le président français sera-t-il capable d'obtenir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Trégunc ( Finistère ) seront incités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français.