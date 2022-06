Résultat de la législative à Trémentines : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours se présentent dans la circonscription de Trémentines ce 19 juin, pour le second tour des législatives 2022. Un nombre de candidats réduit. Les 2335 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et se prononcer pour cette deuxième manche.

Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second tour et 44,6% au second tour des législatives de 2012. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 3100 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 39,94% des inscrits sur les listes électorales de Trémentines au tour deux, en d’autres termes seulement 891 votants s'étaient rendus dans leur bureau de vote.

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 28,79% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier tour de l'élection législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 22,16% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National glane 16,19% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Trémentines. Au niveau de la 5ème circonscription du Maine-et-Loire, les 2349 citoyens de Trémentines ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 53%. Denis Masseglia a engrangé 29% des voix au niveau de la localité. Christophe Airaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sigline de Campeau (Rassemblement National) reçoivent respectivement 22% et 16% des suffrages. Les citoyens des 15 autres communes de la 5ème circonscription du Maine-et-Loire voteront-ils comme ceux de Trémentines ?

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Trémentines ( Maine-et-Loire ) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 40% des votes au premier tour à Trémentines, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et celui qui joua le rôle de troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 19% et 14% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Trémentines avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 67% des votes, abandonnant donc 33% des voix à Marine Le Pen.