Résultat de la législative à Triel-sur-Seine : en direct

En direct

18:56 - Que vont choisir les supporters de gauche à Triel-sur-Seine ? Dans les 11 bureaux de vote de Triel-sur-Seine, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait obtenu 18,2% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,81% et 1,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 25,17% à Triel-sur-Seine pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Triel-sur-Seine ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Triel-sur-Seine, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 36,41% des suffrages. A la suite, remontait Jean-Luc Mélenchon à 18,2%, puis Marine Le Pen à 16,55% et Éric Zemmour à 8,06%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des voix dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines changeront peut-être ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Triel-sur-Seine ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Triel-sur-Seine, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre en Ukraine et ses conséquences en matière énergétique et économique sont notamment en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Triel-sur-Seine. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 543 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 25,62% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,57% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Triel-sur-Seine ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Il y a cinq ans, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 57,48% au premier tour des électeurs de Triel-sur-Seine. Le taux d'abstention était de 50,18% au deuxième tour.