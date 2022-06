Résultat des législatives à Uckange - Election 2022 (57270) [PUBLIE]

12/06/22 22:30

Résultat des législatives 2022 à Uckange

Le résultat des élections législatives 2022 à Uckange est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Moselle

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Uckange. Dans la 8ème circonscription de la Moselle, les 4150 habitants d'Uckange ont opté pour le candidat Rassemblement National. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 8ème circonscription de la Moselle dépendra des choix des électeurs des 30 autres communes qui lui sont rattachées. Laurent Jacobelli a amassé 32% des voix. Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec 31% et 22% des voix. La participation atteint 32% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription (soit 2 837 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Uckange Laurent Jacobelli Rassemblement National 35,18% 31,80% Céline Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,57% 31,26% Brahim Hammouche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,49% 22,32% Sébastien André Reconquête ! 3,65% 3,65% Raphaëlle Rosa Les Républicains 3,53% 3,97% Claire David Droite souverainiste 1,81% 1,79% Chariya Oum Ecologistes 1,71% 1,87% Annick Jolivet Divers extrême gauche 1,56% 1,40% Anne-Catherine Levecque Divers extrême gauche 1,51% 1,94% Participation au scrutin Circonscription Uckange Taux de participation 35,64% 31,64% Taux d'abstention 64,36% 68,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,38% Nombre de votants 32 488 1 313

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Uckange sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Uckange ? Avec un score de 38,72% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Uckange. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,99% et 1,31% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 42,02% à Uckange pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Uckange ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Uckange, Jean-Luc Mélenchon figurait en pôle position avec 38,72% des voix, devant Marine Le Pen à 24,8%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, troisième avec 18,75% et Éric Zemmour à 5,0%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront sans doute ce décor lors des législatives à Uckange dimanche. Et pour rappel, l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Uckange L'une des clés des élections législatives 2022 sera incontestablement la participation à Uckange. La peur d'une résurgence de l'épidémie de covid serait par exemple en mesure de pousser les citoyens d'Uckange à rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 37,13% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 32,03% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Le score de l'abstention lors des législatives 2022, un élément important à Uckange ? Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 6 875 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 3 940 électeurs d'Uckange avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 32,61%), à comparer avec un taux de participation de 30,36% au second round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les données clés des législatives à Uckange Pour ces élections législatives de 2022 à Uckange, les 6 bureaux de vote (de Bureau de Vote 1 à Bureau de Vote 6) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 4143 électeurs à 18 heures, pour débuter le comptage des suffrages. Ce sont 9 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Uckange : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 38,7% des votes au premier tour à Uckange, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 24,8% et 18,8% des suffrages. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 55,3% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 44,7% des voix. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Comme partout dans le pays, les votants d'Uckange (57270) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.