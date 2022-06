Résultat de la législative à Vaires-sur-Marne : en direct

12/06/22 18:54

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vaires-sur-Marne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:54 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Vaires-sur-Marne ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Vaires-sur-Marne. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,5% et 1,49% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total théorique de 35,41% pour le bloc de gauche. 16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Vaires-sur-Marne ? À Vaires-sur-Marne, Jean-Luc Mélenchon remportait la tête du vote de la dernière élection avec 28,42% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 27,13%. Arrivaient ensuite, avec 16,27%, Marine Le Pen et enfin, à 6,96%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement modifier ce décor lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Vaires-sur-Marne ? À Vaires-sur-Marne, l'un des critères forts du scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Vaires-sur-Marne (77360). En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 705 personnes en âge de voter dans la ville, 70,03% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 76,32% au premier tour, ce qui représentait 6 644 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Vaires-sur-Marne ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. Pendant les législatives de 2017, 8 559 personnes en capacité de voter à Vaires-sur-Marne s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 48,17%), contre une participation de 40,52% pour le round numéro deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Vaires-sur-Marne Les paramètres de ces législatives à Vaires-sur-Marne sont limpides : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Vaires-sur-Marne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vaires-sur-Marne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Vincent Ruggeri Ecologistes Mohammed Ksourou Divers Maxime Laisney Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Hennebelle Ecologistes Philippe Dervaux Reconquête ! Cathy Francisco Rassemblement National Olivier de Sousa Divers Ingrid Caillis-Brandl Les Républicains Alain Bouis Droite souverainiste Sylvain Cayard Divers extrême gauche Stéphanie Do Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Vaires-sur-Marne : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 28,4% des voix au premier tour à Vaires-sur-Marne. L'ancien 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,1% et 16,3% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en empochant 66,4% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,6% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Comme partout dans le pays, les 13 513 électeurs de Vaires-sur-Marne (77) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.