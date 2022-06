Résultat des législatives à Val-au-Perche - Election 2022 (61130) [PUBLIE]

13/06/22

Résultat des législatives 2022 à Val-au-Perche

Le résultat des élections législatives 2022 à Val-au-Perche est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Val-au-Perche. À Val-au-Perche, les 2704 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de l'Orne ont choisi le candidat Rassemblement National. Alexandre Morel a raflé 32% des votes à l'échelle de la localité. Véronique Louwagie (Les Républicains) et Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 25% et 16% des suffrages. Le niveau de la participation représente 45% des électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription (1 493 non-votants). Reste à déterminer si les électeurs des 154 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de l'Orne voteront comme ceux de Val-au-Perche.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Val-au-Perche Véronique Louwagie Les Républicains 32,72% 25,42% Alexandre Morel Rassemblement National 24,53% 32,43% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 16,30% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 15,12% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 1,77% Denis Mousset Divers 2,87% 0,84% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,87% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 2,79% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 0,93% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 1,52% Participation au scrutin Circonscription Val-au-Perche Taux de participation 50,69% 44,79% Taux d'abstention 49,31% 55,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,50% Nombre de votants 33 492 1 211

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Val-au-Perche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Val-au-Perche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,99% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Val-au-Perche il y a deux mois. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,45% et 1,46% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 17,9% à Val-au-Perche pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Val-au-Perche ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Val-au-Perche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or à Val-au-Perche, Marine Le Pen finissait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 39,16% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,28%, puis, avec 13,99%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,48%, Valérie Pécresse. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Val-au-Perche reste la participation À Val-au-Perche, l'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. La guerre en Ukraine serait susceptible de faire avant tout gagner le taux d'abstention à Val-au-Perche. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, 75,26% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 973 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Val-au-Perche ? L'analyse des résultats des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Au moment des dernières législatives, 61,2% des personnes habilitées à voter à Val-au-Perche avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,06% pour le tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Val-au-Perche pour ces législatives 2022 Les clés de ces législatives 2022 à Val-au-Perche sont simples : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire l'abstention.

Législatives 2022 à Val-au-Perche : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 39,2% des voix au premier tour à Val-au-Perche, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,3% et 14,0% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Val-au-Perche avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 55,3% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 44,7% des voix. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Val-au-Perche (Orne) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.