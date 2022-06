Résultat de la législative à Val-de-Reuil : en direct

12/06/22 18:48

Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 70,55% au premier tour dans la commune à Val-de-Reuil. Le taux d'abstention était de 66,82% pour le tour deux.

Les indications nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Val-de-Reuil dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Val-de-Reuil, Jean-Luc Mélenchon se hissait à la première position avec 40,39% des voix, devant Marine Le Pen à 24,61%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 18,01% et Anne Hidalgo à 3,5%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était bornée à Val-de-Reuil. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,33% et 3,5% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 46,22% pour le bloc LFI-PS-EELV.

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 40% des votes au premier tour à Val-de-Reuil, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 25% et 18% des votes. Les résultats nationaux avaient néanmoins contraint les administrés de Val-de-Reuil à changer de favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 55% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 45% des votes. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Val-de-Reuil (Eure) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français.