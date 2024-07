Résultat des législatives 2024 à Louviers : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Louviers révèlent les tendances électorales

La démographie et le contexte socio-économique de Louviers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,32% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 918 € par an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,35% et d'une population étrangère de 7,57% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Louviers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,01% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.