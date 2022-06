Résultat de la législative à Valbonne : en direct

En direct

18:48 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Valbonne ? Dans les 9 bureaux de vote de Valbonne, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 19,9% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,7% et 1,63% au premier tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 29,23% pour la Nupes.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Valbonne ? La dernière présidentielle, à Valbonne, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 32,34% des suffrages. Derrière, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 19,9%, puis Marine Le Pen à 17,82% et Éric Zemmour à 9,12%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des votants en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des dernières heures infléchiront peut-être la situation lors des législatives à Valbonne, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité est tombé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Valbonne, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives reste la participation Le niveau de participation sera indiscutablement un critère important des élections législatives à Valbonne. L'inflation qui plombe les finances des ménages est de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Valbonne (06560). A l'occasion du second tour de la présidentielle, 25,55% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 25,69% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Valbonne à l'occasion du premier tour des législatives ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Au cours des élections passées, les 13 789 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,5% au premier tour des électeurs de Valbonne. L'abstention était de 51,32% au second round.