Résultat de la législative à Valframbert : 2e tour en direct

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,32% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine à Valframbert. Ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. À Valframbert, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,73%, 4,39%, 3,07% et 2,96% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait un point de départ théorique de 23,15% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Valframbert.

15:30 - À Valframbert, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Valframbert. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 27,75% des suffrages le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui ramassent respectivement 24,32% et 18,92% des suffrages.