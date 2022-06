Résultat des législatives à Valframbert - Election 2022 (61250) [PUBLIE]

13/06/22 00:17

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Valframbert. À Valframbert, les 1178 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de l'Orne se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 48%. Reste à savoir si les habitants des 109 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de l'Orne feront les mêmes choix que ceux de Valframbert. Au niveau de la ville, Marie-Annick Duhard a recueilli 28% des suffrages. Chantal Jourdan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Myriam Maignan (Rassemblement National) la suivent grâce à respectivement 24% et 19% des votes.

Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 800 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 51,37% des personnes habilitées à participer à une élection à Valframbert avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,26% au tour deux. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.

L'un des critères forts du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Valframbert. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à pousser les électeurs de Valframbert à rester chez eux. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 82,24% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,39% au premier tour, c'est-à-dire 936 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le président-candidat avait obtenu 35,46% des voix à Valframbert, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 23,05% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,73% (contre 22%). Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront certainement ce tableau lors des législatives à Valframbert ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 12,73% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Valframbert il y a deux mois. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,39% et 3,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,46% du côté des électeurs de gauche, en plus des voix de Mélenchon.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Valframbert fixeront-ils en première position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,5% des suffrages au premier tour à Valframbert, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23,1% et 12,7% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Valframbert gratifié de 60,6% des voix, abandonnant ainsi 39,4% des votes à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?