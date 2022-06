Résultat de la législative à Valgelon-La Rochette : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Valgelon-La Rochette sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de gauche à Valgelon-La Rochette ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une clé du résultat de ces législatives, à Valgelon-La Rochette comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,05% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,38% et 1,48% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 23,91% à Valgelon-La Rochette pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Valgelon-La Rochette ? Les tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront probablement à Valgelon-La Rochette au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Lors de la dernière échéance, à Valgelon-La Rochette, Marine Le Pen atteignait meilleure place au premier tour de la présidentielle avec 30,76% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,38%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 18,05% et Éric Zemmour avec 5,95%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Valgelon-La Rochette À Valgelon-La Rochette, l'un des critères essentiels des législatives sera indéniablement le taux d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Valgelon-La Rochette (73110). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 897 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 70,73% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,9% au premier tour, c'est-à-dire 2 141 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Valgelon-La Rochette lors des élections législatives 2022 ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Au moment des élections législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 65,75% au premier tour dans la commune à Valgelon-La Rochette, à comparer avec un taux d'abstention de 60,06% au dernier round. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Valgelon-La Rochette Bienvenue sur cette page où nous allons suivre ce 1er round des législatives 2022 à Valgelon-La Rochette, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On dénombre 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Valgelon-La Rochette

Les élections législatives 2022 auront lieu à Valgelon-La Rochette comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste Mikaël Florio Reconquête ! Emilie Bonnivard Les Républicains Xavier Trosset Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Thomazo Droite souverainiste Patricia Nowak Ecologistes Ghislaine Socquet-Juglard Ecologistes Nathalie Krawezynski Nouvelle union populaire écologique et sociale Pascale Trouvé Divers extrême gauche Marie Dauchy Rassemblement National

Législatives 2022 à Valgelon-La Rochette : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Valgelon-La Rochette (73) seront amenés à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31% des voix au premier tour à Valgelon-La Rochette, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 18% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Valgelon-La Rochette grâce à 52% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ?