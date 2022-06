Résultat de la législative à Vallauris : en direct

En direct

18:46 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Vallauris ? Dans les 24 bureaux de vote de Vallauris, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 19,03% des suffrages lors de ce scrutin. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,88% et 0,88% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc viser un total théorique de 23,79% à Vallauris pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vallauris ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces indications des derniers jours se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Vallauris au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la présidentielle en avril à Vallauris avec 27,79% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,73%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 19,03% et Éric Zemmour à 12,92%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Vallauris L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Vallauris. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 69,4% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 71,62% au premier tour, c'est-à-dire 13 374 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix du gaz et de l'essence seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Vallauris.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Vallauris en 2017 ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette agglomération lors des consultations démocratiques passées ? Il y a cinq ans, pendant les législatives, 18 647 personnes habilitées à participer à une élection à Vallauris s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 41,42%), à comparer avec un taux de participation de 35,95% au second round.