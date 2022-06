Résultat des législatives à Valleroy - Election 2022 (54910) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Valleroy. Le taux de participation représente 39% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (685 votants). Reste à savoir si les habitants des 107 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle voteront comme ceux de Valleroy. Caroline Fiat a accumulé 36% des votes au niveau de la commune. Elle ressort devant Anthony Boulogne (Rassemblement National) et Ergün Toparslan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent 29% et 19% des votes.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Valleroy, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et le président avaient obtenu 24% et 20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Valleroy avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 58% des votes, cédant par conséquent 42% des voix à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'Assemblée nationale les habitants de Valleroy installeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?