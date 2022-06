Résultat de la législative à Vanves : en direct

En direct

18:57 - Quel résultat aux législatives de Vanves pour la Nupes ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Vanves. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,78% et 1,99% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 36,82% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Vanves ? Les dynamiques nationales des dernières heures se répéteront sans doute sur les législatives à Vanves dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Avec 35,62% des suffrages exprimés, à Vanves cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 27,05%, devant Yannick Jadot à 7,78% et Marine Le Pen à 7,4%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Vanves ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vanves, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui pèse sur le budget des Français serait en mesure de pousser les habitants de Vanves à rester chez eux. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, 22,76% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,32% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Le score de la participation aux législatives, un élément décisif à Vanves ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 51,24% des électeurs de Vanves avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 41,21% pour le dernier round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.