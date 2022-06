Résultat des législatives à Varreddes - Election 2022 (77910) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Varreddes

Le résultat des élections législatives 2022 à Varreddes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Varreddes Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 31,82% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 17,53% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 16,40% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 21,59% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 5,84% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 1,95% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 2,11% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 2,11% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 0,65% Participation au scrutin Circonscription Varreddes Taux de participation 42,13% 49,09% Taux d'abstention 57,87% 50,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,00% Nombre de votants 34 363 621

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier tour de l' élection législative à Varreddes. C'est la candidate Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les habitants de Varreddes votant dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. Le taux de participation s'établit à 49% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 621 votants. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 53 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. A l'échelle de la ville, Béatrice Roullaud a effectivement accumulé 32% des suffrages. En deuxième place, Hamida Rezeg (Les Républicains) recueille 22% des votes. Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 18% des votes.

Législatives 2022 à Varreddes : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Varreddes seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32% des suffrages au premier tour à Varreddes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 24% et 14% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Varreddes grâce à 53% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 47% des voix.