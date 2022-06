Résultat de la législative à Vaujours : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vaujours sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Vaujours pour les législatives Pour ces élections législatives à Vaujours, les 4 bureaux de vote (de Maison du Temps Libre à Chanteflandre) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, pour passer au décompte des votes. Un horaire sensiblement prolongé comparé à l'heure de fermeture un peu partout en France. Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Vaujours

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vaujours comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Malik Houha Ecologistes Sophie Cicero Divers extrême gauche Mariam Cisse Régionaliste Ludovic Toro Union des Démocrates et des Indépendants Bahri Cesur Divers Pierre, Marie Salle Reconquête ! Jean-François Perier Rassemblement National Amal Aissaoui Divers extrême gauche Jérôme Legavre Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Klebek Divers gauche Stéphane Testé Ensemble ! (Majorité présidentielle) Arnold Voillemin Droite souverainiste

Législatives 2022 à Vaujours : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 35,16% des suffrages au premier tour à Vaujours. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,07% et 18,77% des suffrages. Le résultat national avait néanmoins commandé aux votants de Vaujours de jeter leur dévolu sur un autre candidat pour le second tour. Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en empochant 57,07% des suffrages face à Marine Le Pen (42,93%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette agglomération à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Vaujours (93410) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel prétendant soutiendront-ils ?